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    Putin ve Zelensky'den peş peşe 'müzakere' açıklamaları

    Putin ve Zelensky'den peş peşe 'müzakere' açıklamaları

    Putin'in 'müzakerelerde olumlu gelişmeler var' sözlerinin ardından bugün de Zelensky'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Zelensky, "Bir şeyler üzerinde anlaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 17:37
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    Rusya ve Ukrayna arasında bir yandan savaş sürerken, diğer yandan da diplomasi trafiği devam ediyor.

    Taraflar, daha önce Belarus'ta bir araya gelerek şartlarını birbirlerine iletmişti.

    Son olarak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dmitro Kuleba, Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda görüştü.

    PUTİN: MÜZAKERELERLE İLGİLİ OLUMLU GELİŞMELER VAR

    Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki durum hakkında ve her şeyden önce, şu anda neredeyse her gün yürütülen müzakerelerin nasıl gittiği hakkında sizi bilgilendireceğim. Tarafımızdan müzakerecilerin bana bildirdiği üzere bazı olumlu gelişmeler var. Sana tüm bunları daha ayrıntılı olarak anlatacağım." dedi.

    Yine Rusya cephesinden Putin-Zelensky görüşmesiyle ilgili olumlu mesajlar gelirken, Ukrayna'dan bir açıklama yapıldı.

    Putin ve Zelensky den peş peşe müzakere açıklamaları #1

    "BİR ŞEYLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA BAŞLADIK"

    Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi.

    Zelenskiy, sadece Rusya’dan değil, Batılı liderlerden de güvenlik garantileri almaları gerektiğini, Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu ifade etti.

    RİA Novosti’nin aktardığına göre, basında ayrıca Zelenskiy’nin İsrail Başbakan Naftali Bennett'e Kudüs’te Rusya ile görüşmelerin yapılmasını teklif ettiğini söylediği bilgisi de yer aldı.

    Putin ve Zelensky den peş peşe müzakere açıklamaları #2

    Vladimir Putin: Ukrayna ile müzakerelerde olumlu gelişmeler var

    Putin ve Zelensky den peş peşe müzakere açıklamaları #3


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