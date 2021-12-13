Putin'den Biden'a: Yüz yüze görüşelim

ABD Başkanı Biden ile görüşmesini anlatan Rus lider, yüz yüze toplantı talebini dile getirdi. Putin, ülkesinin sınırlarındaki askeri hareketlilik nedeniyle 'şeytanlaştırıldıklarını' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair açıklama yaptı.

Putin, Rossiya 1 kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile son görüşmesine değindi.

"KESİNLİKLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Rus lider, Biden'a "Kesinlikle görüşeceğiz, bunun olmasını gerçekten isterim." dediğini söyledi.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in, ABD'li mevkidaşıyla görüştükten sonra iyimser olmak için özel bir gerekçeye sahip olmadığını belirtti.

UKRAYNA KRİZİ VE İKİLİ İLİŞKİLER

Geçen salı günü temas kuran iki lider, Ukrayna krizinin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları ele aldı.

"ASKERLERİMİZ KİMSEYE TEHDİT DEĞİL"

Putin, Biden'a Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da değil, ülke topraklarında konuşlandırıldığını ve bunun kimseye tehdit olmadığını aktardı.

"RUSYA ŞEYTANLAŞTIRILIYOR"

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Moskova'nın birliklerini kendi topraklarında hareket ettirdiği için “şeytanlaştırıldığını” sözlerine ekledi.