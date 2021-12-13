Euro
16.2342
3.25%
Dolar
14.3593
3.43%
Altın
824.39
3.58%
Borsa
2.083
2.31%
Bitcoin
711.050
1.07%
BTXN Coin
39.00
-4.85%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Putin'den Biden'a: Yüz yüze görüşelim

    ABD Başkanı Biden ile görüşmesini anlatan Rus lider, yüz yüze toplantı talebini dile getirdi. Putin, ülkesinin sınırlarındaki askeri hareketlilik nedeniyle 'şeytanlaştırıldıklarını' söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Putin'den Biden'a: Yüz yüze görüşelim

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair açıklama yaptı.

    Putin, Rossiya 1 kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile son görüşmesine değindi.

    "KESİNLİKLE GÖRÜŞECEĞİZ"

    Rus lider, Biden'a "Kesinlikle görüşeceğiz, bunun olmasını gerçekten isterim." dediğini söyledi.

    Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in, ABD'li mevkidaşıyla görüştükten sonra iyimser olmak için özel bir gerekçeye sahip olmadığını belirtti.

    UKRAYNA KRİZİ VE İKİLİ İLİŞKİLER

    Geçen salı günü temas kuran iki lider, Ukrayna krizinin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları ele aldı.

    Putin den Biden a: Yüz yüze görüşelim #1

    "ASKERLERİMİZ KİMSEYE TEHDİT DEĞİL"

    Putin, Biden'a Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da değil, ülke topraklarında konuşlandırıldığını ve bunun kimseye tehdit olmadığını aktardı.

    "RUSYA ŞEYTANLAŞTIRILIYOR"

    Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Moskova'nın birliklerini kendi topraklarında hareket ettirdiği için “şeytanlaştırıldığını” sözlerine ekledi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir