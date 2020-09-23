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    Putin’den BM Genel Kurulu’nda koronavirüs aşısı açıklaması

    Rusya Başkanı Putin, BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısıyla ilgili teklifte bulundu.
    • DHA
    • 23.09.2020 - 01:02
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 01:02
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    Putin’den BM Genel Kurulu’nda koronavirüs aşısı açıklaması

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75’inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

    Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı teklif etti.

    "RUSYA BM'YE YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRDIR"

    Putin açıklamasında,"Koronavirüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler personelini, genel merkezini ve bölge yapılarını vurdu.

    Rusya, BM'ye gerekli tüm nitelikli yardımı sağlamaya hazırdır.

    Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz.

    Bu konuda BM meslektaşlarımızdan talepler aldık ve bunlara cevap vereceğiz.” ifadelerinde bulundu.

     


    Putin’den BM Genel Kurulu’nda koronavirüs aşısı açıklaması #1

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