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    Putin'den Herson ve Zaporijya için Rus vatandaşlığı adımı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçmesini kolaylaştıracak bir karara imza attı.
    • 25.05.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 15:13
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    Putin'den Herson ve Zaporijya için Rus vatandaşlığı adımı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon ile başlayan iki ülke arasındaki savaş 3'üncü ayı geride bıraktı.

    Savaşın ilk döneminde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rusya, büyük direniş sergileyen Ukrayna karşısında geri çekilerek doğuya yöneldi.

    Ukrayna'nın doğu şehirlerinde yoğunlaşan çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, bu bölgedeki Herson ve Zaporijya şehirlerinde yaşayanlara yönelik yeni bir adım geldi.

    Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak

    Putin, bu şehirlerde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı karar imzaladı.

    Rusya Yasa Portalı'nda yayınlanan Putin'in imzaladığı karara göre, 2019'da onaylanan sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştırıcı düzenlemeye ilaveler yapıldı.

    Buna göre, Donestk ve Luhansk'ta yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yaşayanların da Rus vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağlanacak.

    Referandum iddiaları

    Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü, Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.

    Herson'un referandum ile Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini" bildirmişti.

    Putin den Herson ve Zaporijya için Rus vatandaşlığı adımı #1


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