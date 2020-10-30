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    Putin'den İzmir için taziye ve geçmiş olsun mesajı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.
    • AA
    • 30.10.2020 - 22:38
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    Putin'den İzmir için taziye ve geçmiş olsun mesajı

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.

    "ÜZÜNTÜ VE DESTEĞİMİ İLETİYORUM"

    Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

    Putin den İzmir için taziye ve geçmiş olsun mesajı #1

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