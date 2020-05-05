Putin'den Kim Jong-un'a madalya

Putin'den Kim Jong-un'a madalya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, madalyayı, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, ilginç bir hamle geldi.

Putin, son dönemlerde "öldü" iddiaları ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a “Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı” madalyası verdi.

Putin tarafından, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75’inci yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen madalya, Facebook üzerinden duyuruldu.

PUTİN, KİM'E MADALYA VERDİ

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon’a takdim edildiği açıklandı.

Madalyanın Kim Jong-un’a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi.

1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB, Kuzey Kore'ye büyük askeri ve ekonomik destek sağlamıştı.