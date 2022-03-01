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    Putin'den Macron’a Ukrayna ile barış için üç şart

    Putin'den Macron’a Ukrayna ile barış için üç şart

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Ukrayna ile barış için üç şartını iletti.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 08:33
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 08:45
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili Kremlin Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

    Açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Ukrayna’ya yönelik barış şartlarının masaya yatırıldığı ve Rusya’nın güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

    PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI

    Açıklamada, "Fransız tarafı ile Rusya’nın Donbas’ı korumak için gerçekleştirdiği özel operasyon değerlendirildi ve konunun Kiev ile kurulacak diyalogla çözülmesi umudunu iletti. Putin, bölgedeki düzenlemenin Rusya’nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi şartları da iletildi" ifadeleri kullanıldı.

    Putin den Macron’a Ukrayna ile barış için üç şart #1


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