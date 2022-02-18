Putin'den müzakereye hazırız açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile müzakere yolunu izlemeye hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra Kremlin Sarayı’nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO’nun, Moskova’nın en önemli taleplerine ciddi yaklaşmadığını belirten Putin, bu taleplerin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği, kısa ve orta menzilli füzeler, askeri şeffaflık gibi konuları tartışmaya karşı olmadıklarını dile getirdi.

"MÜZEKERE YOLUNU İZLEMEYE HAZIRIZ"

Putin, "Uygulanması bizim için koşulsuz bir öncelik olan Rus tekliflerinden ayrılmadan, tüm konuların bir kompleks içinde ele alınması şartıyla, müzakere yolunu izlemeye hazırız." dedi.

Lukaşenko ile NATO'nun dış sınırlarda artan faaliyetleri ışığında askeri iş birliğini geliştirmeye devam etme konusunda anlaştığını söyleyen Putin, "NATO ülkelerinin Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında artan askeri faaliyetleri ışığında iki ülkenin güvenliğini sağlamak için toplu olarak gerekli tüm önlemleri almaya devam etmeye karar verdik." diye konuştu.

Putin, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını sabote ettiğini savundu.

"KİEV, MİNK ANLAŞMALARINI UYGULAMIYOR"

Normandiya Formatı'nda siyasi danışmanlar düzeyindeki tüm çabalar ve istişarelere rağmen çözüm sürecinin yerinde saydığını dile getiren Putin, “Kiev, Minsk Anlaşmalarını uygulamıyor ve özellikle Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyaloğu reddediyor, Minsk Anlaşmalarının bütün kilit konularının uygulanmasını sabote ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

"KİEV YÖNETİMİ DONBAS TEMSİLCİLERİYLE MASAYA OTURMALI"

Putin, Donbas’taki durumla ilgili olarak barışı yeniden sağlamanın garantisinin Minsk Anlaşmalarının uygulanması olduğunu vurgulayarak, "Kiev'in yapması gereken tek şey, Donbas temsilcileriyle müzakere masasına oturmak ve çatışmayı sona erdirmek için siyasi, askeri, ekonomik ve insani önlemler üzerinde anlaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

İŞGAL HABERLERİNİ DİKKATE ALMADIĞINI BELİRTTİ

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili iddiaları ve haberleri dikkate almadığını belirten Putin, “Sağa sola yayılan bu haberlere sürekli tepki vermek daha pahalı.” dedi.

"HER HALÜKARDA RUSYA'YA YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Putin, her halükarda Rusya’ya yaptırımlar uygulanacağını dile getirerek, “Örneğin bugün Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı veya değil, böyle bir sebep bulunacaktır. Çünkü amaç farklı, amaç Rusya ve Belarus’un gelişmemizi engellemek.” yorumunu yaptı.

Batı’nın yaptırımları karşısında Rusya ve Belarus’un kendi kendine yardım etmesi gerektiğini ifade eden Putin, bu yaptırımların gayri meşru olduğunu ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini kaydetti.