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    Putin'den Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelere misilleme

    Putin'den Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelere misilleme

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.
    • 15.07.2022 - 04:07
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    Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan yasada, "Rus medyasının faaliyetlerinin yabancı bir devlette yasaklanması (kısıtlanması) durumunda, yanıt olarak Rusya Federasyonu Başsavcısı veya Başsavcı yardımcılarının kararı ile o devletin medya kuruluşunun faaliyetleri yasaklanacak (sınırlanacak)." ifadesine yer verildi.

    Rusya'daki lisansları iptal edilecek, faaliyetleri yasaklanacak

    Buna göre, yabancı medya kuruluşunun Rusya'daki akreditasyonu veya lisansı iptal edilerek, faaliyetleri yasaklanabilecek.

    Putin den Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelere misilleme #1

    Dezenformasyon yayan medyaya yaptırımlar

    Ayrıca Putin'in imzaladığı yasa gereği, Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yalan bilgiler yayacak medya kuruluşları da bu önleme tabi tutulacak.

    Putin den Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelere misilleme #2


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