Putin’den savaşta başarılı olan askerlere ücretsiz arsa kararı

Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerin yakınlarına ve savaşta başarılı olan askerlere ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

İki ülkenin savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin moralini yüksek tutmak için yeni bir karara daha imza attı.

Ukrayna'daki savaşta başarılı olan Rus askerlerine ücretsiz arsa

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan kararnameye göre; Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine ve Ukrayna'daki savaşta başarılı olan Rus askerlerine Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Yayınlanan kararnamede, "Özel askeri operasyona katılarak devlet üstün liyakat ödülü alan, çatışmalarda yaşamını yitiren ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

3 ayrı bölgeden arsa temin edilmesi öngörülüyor



İHA'nın haberine göre; bu karara göre, Ukrayna'da savaşan ve başarılı olan Rus askerlerine ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de, "sosyal destek" kapsamında istedikleri bu 3 ayrı bölgeden arsa temin edilmesi öngörülüyor.



