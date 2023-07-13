Putin'den tahıl anlaşması açıklaması: Batı verdiği sözleri tutmazsa çekilebiliriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Temmuz’da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında, “Bize verilen vaatler yerine getirilmezse tahıl anlaşmasını askıya alabiliriz” dedi.

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Temmuz’da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği ilgili, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulundu.

"Bize verilen vaatler yerine getirilmezse askıya alabiliriz"

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusuna değinen Putin, “Eğer bize verilen tüm vaatler yerine getirilmezse bu anlaşmada katılımımızı askıya alabiliriz. Ancak bu vaatler yerine getirilirse anlaşmaya yeniden dahil oluruz” dedi.

Putin sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler ile yapılan bu anlaşmada Rus çıkarlarının dikkate alınması gereken noktalar vardı. Lojistik, sigorta, ürünlerimizin ödemesiyle ilgili nakit akışı ve diğer birçok nokta. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Bu tamamen tek taraflı bir oyun. Bunlara rağmen anlaşmayı defalarca uzattık. Ama yetti artık. Eğer herkes bize verilen tüm sözlerin yerine getirileceğini yineliyorsa, bırakın bu vaatleri yerine getirsinler. Biz de bu anlaşmaya hemen katılacağız. Önce uzatma, sonra vaatleri yerine getirme seçeneği artık Rusya'ya uygun değil. Önce taahhütlerin yerine getirilmesi öncelikli olsun, ardından da bizim katılımımız gelir.



Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya gönderdiği bildirilen mektubu henüz görmedim. Anlaşmanın sona ermesine hala birkaç gün var. Ne yapacağımızı düşeneceğim."

“Askeri harekatın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunması”

Ukrayna’nın muhtemel NATO’ya üyeliği ilgili de konuşan Putin şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk Böyle bir başvurunun kabul edilmesi bizim ve Ukrayna’nın güvenliği için tehdit oluşturur. Neticede özel askeri harekâtın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim"

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan silah desteklerini eleştiren ve bu desteklerin bir amaca ulaşamadığını savunan Putin, "Uzun menzilli füzelerin tedarikine ne kadar umut bağladıklarını görüyoruz. Evet bunlar zarar verir. Ancak füze kullanılarak muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik elde edilemez. Aynı şey yabancı üretim tanklar ve piyade araçları için de için geçerli. Bu tür yeni silahların sevkiyatı Ukrayna’da durumu zorlaştırmaya ve çatışmanın körüklenmesine fayda sağlar” dedi.

