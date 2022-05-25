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    Putin'den Ukrayna'da yaralanan Rus askerlerine ziyaret

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaralanan Rus askerlerini Moskova'daki bir hastanede ziyaret etti.
    • 25.05.2022 - 23:45
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 23:51
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    Putin'den Ukrayna'da yaralanan Rus askerlerine ziyaret

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı savaş, 3 aydır devam ediyor.

    24 Şubat'ta başlayan çatışmalar Ukrayna topraklarında devam ederken Ukraynalıların büyük direnişine sahne oldu.

    Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı ve Rus askerlerin yanı sıra, çoğu asker de yaralandı.

    Putin'den yaralı askerlere ziyaret

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova'daki Mandryk Askeri Klinik Hastanesi'nde tedavi altında olan yaralı Rus askerlerini ziyaret etti.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte yaralı askerleri tek tek ziyaret eden Putin, geçmiş olsun dileklerini ileterek doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

    Putin den Ukrayna da yaralanan Rus askerlerine ziyaret #1

    Putin den Ukrayna da yaralanan Rus askerlerine ziyaret #2

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    Putin den Ukrayna da yaralanan Rus askerlerine ziyaret #6

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