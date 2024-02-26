Putin'den yeni karar: Ukrayna'nın 4 yeri, Güney Askeri Bölgesi'ne katıldı Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson Güney Askeri Bölgesi'ne dahil edildi.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlandı.

Kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturuldu.

Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e çıktı.

Güney Askeri Bölgesi'ne dahil edildi

Ayrıca kararname gereği, Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesi'ne dahil edildi.

2022'de ilhak edildi

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Putin'in ilhak kararı

İlhaka ilişkin kararname, söz konusu bölgelerde yaşayanların Rus vatandaşı olarak kabul edilmesini de içeriyor.

Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, 4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etmişti.

Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de söz konusu yasaları onaylamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)