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    Putin'e verilen şehrin altın anahtarını geri istediler

    İspanya'nın başkenti Madrid'de Belediye Meclisi, 2006'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen şehrin altın anahtarının geri alınmasını onayladı.
    • AA
    • 30.03.2022 - 01:26
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    Putin'e verilen şehrin altın anahtarını geri istediler

    Madrid Belediye Meclisindeki oylamada, aşırı sağ görüşlü Vox partisi dışındaki tüm siyasi partiler, Putin'e verilen altın anahtarın geri alınmasına onay verdi.

    "PUTİNE DEĞİL, RUS HALKINA HİTABEN VERİLDİ"

    Vox partisinin sözcüsü Javier Ortega Smith, onur göstergesi olarak verilen altın anahtarın Putin'in şahsına değil Rus halkına hitaben verildiğini savunarak, Rus, Ukrayna ve İspanyol halkının herhangi bir "totaliter siyasi girişimden korunması gerektiğine inandıklarından" öneriye karşı oy kullandıklarını söyledi.

    Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'i kınamaktan çekinen aşırı sağcı Vox'un tutumu, başta sol görüşlüler olmak üzere diğer siyasi partilerce eleştirildi.

    Putin e verilen şehrin altın anahtarını geri istediler #1


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