Putin'in 'aşçısı' Yevgeniy Prigojin'in yükselişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine başkaldıran Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin'in yükselişi ve Putin ile olan ilişkisi yeniden gündemde.

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Rusya'da isyan krizi saatler geçtikçe derinleşiyor.

Ukrayna savaşında Rusya adına en önde savaşan paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova'ya doğru ilerlerken, Rus güçleri başkentin etrafında hendek kazmaya baladı.

Adım adım iç savaşa doğru giden Rusya'da iki tarafın baş aktörleri Prigojin ve Putin'in dünya medyasında ilişkisi ve geçmişleri yeniden gündeme geldi.

Yemek şirketi ve restoranları ile Rusya'da büyük firmaları olan Prigojin, Rus oligarklardan biri.

Bush ve Putin'e yemek servisi

Putin gibi eski bir istihbarat elemanı olan Prigojin, 2000'li yıllarda, Putin'in yabancı konuklarını ağırladığı organizasyonları üstlenmesiyle tanınıyordu.

O organizasyonlardan en ünlüsü ise 2006 yılında St.Petersburg'da yaşandı.

Putin'in ABD Başkanı George W. Bush'u ağırladığı organizasyonda iki lidere yemek servisi Prigojin yapmıştı.

Putin'in aşçısı

Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in aşçısı" olarak bilinen Rus iş adamı, 2014'te Rusya'nın uzun yıllardır çatışmaları devam ettirdiği, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus güçlerine destek vermek amacıyla paralı asker şirketi Wagner'i kurdu.

En etkili Ruslardan biri olan Prigojin, 'aşçılıktan' 'savaş lordluğuna' geçiş yaptı.

Prigojin'in, dünya vitrinine çıkması ise Ukrayna savaşı ile oldu.

Rusya adına sahada en ileri saflarda savaşan Wagner, Rusya'nın savaştaki güçlerinin yüzde 10'unu oluşturdu.

"Rusya'nın bir sonraki başkanı olabilir mi?"

Dikkatleri üzerine çeken Prigojin üzerine batı medyasında sayısız analiz yapılırke bunlardan The Economist'in 12 Haziran tarihli analizinde "Tiksindirici şovmen... Wagner'in Prigojin'inin yükselişi... Onu Putin yarattı... Paralı asker, Rusya'nın bir sonraki başkanı olabilir mi?" ifadeleri dikkat çekiyor.

Prigojin, isyanına başlamasından sonra yayınladığı videolarda sık sık, Moskova'ya gireceğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu asacağını ve Ruysa'nın yeni bir başkanı olacağını söyledi.