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    Putin'in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşma yapan Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin'in sözünü keserek azarladı. Bunun üzerine Naryshkin'in sözlerine kekeleyerek devam etmesi kameralara yansıdı.
    • REUTERS
    • 23.02.2022 - 18:29
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    Putin'in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi

    Devlet görevlilerini kamera karşısında sık sık azarladığı bilinen Putin'in hışmına son olarak Rusya Dış İstihbarat Şefi uğradı.

    Rusya Güvenlik Konseyi’ndeki Ukrayna krizi gündemli toplantı toplantı sırasında Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, "Donetsk ve Luhansk’ın Rusya’ya dahil edilmesini desteklerim" dedi.

    PUTİN SÖZÜNÜ KESTİ

    Naryshkin'in sözlerinden tam olarak memnun olmayan Putin, Dış İstihbarat Şefi'nin sözünü keserek "Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz? Yoksa cumhuriyetlerin egemenliğini tanımak mı?" diye çıkıştı.

    RUS İSTİHBARAT ŞEFİ KEKELEYEREK YANIT VERDİ

    Putin'in çıkışı sonrası gerilen Naryshkin kekelemeye başladı, "Ben... Destekleyeceğim..." dedi.

    Putin'in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi VİDEO

    PUTİN: DOĞRUDAN KONUŞ, DESTEKLEYECEKSİN YA DA DESTEKLEYECEKSİN

    Putin bu yanıttan memnun kalmayınca, güvenlik şefinin üstüne gitmeye başladı. Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin - doğrudan Sergey Yevgenyevich" ifadelerini kullanırken, Naryshkin Putin'e "Teklifi destekliyorum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Federasyonu'na katılma önerisini destekliyorum" diye yanıt verdi.

    Bu sırada Sergei Naryshkin, endişeli halde Putin’i izlemeye başladı.

    "BUNDAN BAHSETMİYORUZ"

    Putin, “bağımsızlığının tanınması” cümlesini Sergei Naryshkin’e söyletmek için yeniden konuştu. Putin, Naryshkin'e "Bundan bahsetmiyoruz, bu tartışılmıyor. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz" dedi ve açıklama istedi.

    NARYSHKIN: BAĞIMSIZLIKLARINI TANIMA TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUM

    Kekelemeye devam eden Naryshkin’den "Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum" cümlesi duyuldu.

    Bu açıklama sonrası Putin Dış İstihbarat Şefi'ne teşekkür ederek kürsüden indirdi.

    Putin in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi #1

    Putin in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi #2

    Putin in canlı yayında azarladığı Rus İstihbarat Şefi kekeledi #3


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