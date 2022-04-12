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    Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıkları Japonya'da donduruluyor

    Japon hükümeti, Ukarayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.
    • 12.04.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:42
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    Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıkları Japonya'da donduruluyor

    Ukrayna saldırısının ardından başlayan Rusya'ya yönelik yaptırım kararları devam ediyor.

    Japon hükümeti, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam rtti.

    398 Rus vatandaşı, 28 Rus örgütün mal varlıkları donduruluyor

    Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi.

    Putin'in kızları da aralarında

    Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

    Hükümetin, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi.

    AA'nın haberine göre Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.

    Putin in kızları dahil 398 kişinin mal varlıkları Japonya da donduruluyor #1


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