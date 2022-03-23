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    Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

    Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 23:47
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais’ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, “Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti” dedi.

    İSTANBUL’DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Chubais’in Ukrayna’daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

    Rus basınında yer alan ve Chubais’ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul’da olduğu öne sürülerek, Moskova’ya geri dönecekleri aktarıldı.

    Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti #1

    YELTSİN DÖNEMİNDE DE GÖREV ALDI

    Chubais, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti.

    Chubais, Rusya’nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor.

    Putin’in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti #2


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