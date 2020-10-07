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    Putin'in yakın çevresi koronavirüs aşısı oldu

    Rusya Devlet Başkanı Putin, etrafında çalışan kişilerin ve akrabalarının aşılandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 09:23
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    Putin'in yakın çevresi koronavirüs aşısı oldu

    Rusya'nın ilk olarak dünyaya duyurduğu koronavirüs aşısı Sputnik V, bu ülkede uygulanmaya devam ediyor.

    Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedchuk ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşılama konusunda açıklamalarda bulundu.

    YAKININDAKİ KİŞİLER AŞILANDI

    Putin, "Yakınlarım, yakın akrabalarım, etrafımda çalışan insanlar aşı oldu. Yaklaşık 50 kişiden bahsediyorum." dedi.

    Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanlığı'nın hemen hemen tüm komutanlığı ve diğer özel hizmetlerin de aşılandığını söyledi.

    KORONA AŞISINI DUYURAN İLK ÜLKE

    Medvedchuk da Rus lidere kendisinin, eşinin ve oğlunun Sputnik V ile aşılandığını söyledi.

    Rusya, 11 Ağustos'ta Sputnik V adlı koronavirüs aşısını dünyada tescil ettiren ilk ülke oldu.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu aşı oldu ViDEO

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