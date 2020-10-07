Putin'in yakın çevresi koronavirüs aşısı oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin, etrafında çalışan kişilerin ve akrabalarının aşılandığını söyledi.

Rusya'nın ilk olarak dünyaya duyurduğu koronavirüs aşısı Sputnik V, bu ülkede uygulanmaya devam ediyor.

Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedchuk ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşılama konusunda açıklamalarda bulundu.

YAKININDAKİ KİŞİLER AŞILANDI

Putin, "Yakınlarım, yakın akrabalarım, etrafımda çalışan insanlar aşı oldu. Yaklaşık 50 kişiden bahsediyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Savunma Bakanlığı'nın hemen hemen tüm komutanlığı ve diğer özel hizmetlerin de aşılandığını söyledi.

KORONA AŞISINI DUYURAN İLK ÜLKE

Medvedchuk da Rus lidere kendisinin, eşinin ve oğlunun Sputnik V ile aşılandığını söyledi.

Rusya, 11 Ağustos'ta Sputnik V adlı koronavirüs aşısını dünyada tescil ettiren ilk ülke oldu.

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