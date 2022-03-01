Putin'in yakın dostu Steven Seagal'den savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu olan ABD'li aktör Steven Seagal, Ukrayna'nın işgaliyle ilgili "Barışçıl bir çözüm" istediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Steven Seagal de iki ülke arasındaki savaşla ilgili konuştu.

PUTİN'İN YAKIN DOSTU SAVAŞA İLİŞKİN KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu bulunan Steven Seagal, "Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum.” sözlerini kullandı.

"DUALARIM, BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜME VARMALARI"

Hollywood yıldızı ayrıca, "Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği olumlu, barışçıl bir çözüme varmasıdır." dedi.

Öte yandan 2018’de ABD ile insani ilişkiler için özel elçi olarak atanan ve Kremlin savunucusu olarak tanınan Seagal, daha önce Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesini desteklemiş ve Putin’i ‘yaşayan en büyük dünya liderlerinden biri’ ilan ederken, övgüler dizmişti.