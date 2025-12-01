Putin'in yarın ABD Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşeceği açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Rusya arasında dikkat çeken görüşme...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ'DEKİ SALDIRILAR HAKKINDA KONUŞTU

Peskov, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerine yönelik saldırılarla ilgili, "Türk kara sularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay.

Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN, YARIN TRUMP'IN TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞECEK

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğleden sonra gerçekleşecek." dedi.