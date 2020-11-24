Qantas: Koronavirüs aşısı, uluslararası uçuşlarda zorunlu olacak

Avustralyalı hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uluslararası yolculuğun güvenli yapılabilmesi için aşının şart olduğu savunuldu. IATA, konuyla ilgili yaptığı hazırlığı paylaştı.

Koronavirüs salgınının vurduğu hava yolu şirketleri, aşılarla ilgili peş peşe müjdeli haberlerin ardından yeniden umutlandı.

Salgın sonrası dönemde uçak yolculuğunun nasıl şekilleneceği tartışılıyor.

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas'ın CEO'su Alan Joyce, konuya açıklık getirdi.

ULUSLARARASI YOLCULAR İÇİN AŞI ŞARTI

Ülke basınına konuşan Joyce, "Uluslararası seyahat edenlerden, uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz." dedi.

Qantas'ın aşı uygulamasında yalnız olmayacağını düşündüğünü belirten Joyce, ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan yolcular için aşıyı bir zorunluluk olarak gördüklerini söyledi.

IATA'DAN DİJİTAL SAĞLIK KARTI

Avustralyalı yetkilinin sözleri, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) sınırların güvenli bir şekilde yeniden açılmasını destekleyen bir dijital sağlık kartı olan "IATA Travel Pass"ın son geliştirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından geldi.

"TEST VERİLERİ PAYLAŞILMALI"

IATA Direktörü Alexandre de Juniac, "Bugün sınırlar iki kat kilitlidir. Test, karantina önlemleri olmadan uluslararası seyahati mümkün kılan ilk anahtardır. İkinci anahtar, sınır kontrol gereksinimlerine uygun olarak yolcu kimlikleriyle eşleşen test verilerini güvenli bir şekilde yönetmek, paylaşmak ve doğrulamak için gereken küresel bilgi altyapısıdır. Bu da IATA Travel Pass'in işidir." diye konuştu.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 27 bin 843 vakanın görüldüğü Avustralya'da 907 kişi hayatını kaybetti.