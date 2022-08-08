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    Qantas, üst düzey yöneticilerinden bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi

    Koronavirüsten etkilenen firma, müdürlerini ve yöneticilerini göreve çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:58
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    Qantas, üst düzey yöneticilerinden bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi

    Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas, iş gücü sıkıntısını aşmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

    Küresel hava yolu endüstrisinin çoğunda olduğu gibi, Qantas da koronavirüs salgını sonrası seferler yeniden başladıkça hizmetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

    Yöneticilerden bagaj görevlisi olmaları isteniyor

    Bu kapsamda Qantas, üst düzey yöneticilerinden 3 ay boyunca bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istiyor.

    Firma, Sidney ve Melbourne havaalanlarında çalışmak üzere en az 100 gönüllü arıyor.

    Bagaj yükleme ve boşaltma yapacaklar

    Yapılması planlanan görevler, bagajları havaalanlarında taşımak için araç kullanımının yanı sıra bagaj yükleme ve boşaltmayı içeriyor.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Yüksek düzeyde koronavirüs vakası artışı, devam eden sıkı iş gücü piyasasıyla birleştiğinde, bu durum sektörümüzde kaynak bulmayı zorlaştırıyor." denildi.

    Çalışma şartları belli oldu

    Müdürlerden ve yöneticilerden, bagaj taşıma rollerinde haftada 3 veya 5 gün, vardiya başına günde 4 veya 6 saatlik vardiyalarda çalışmaları isteniyor.

    BBC'nin haberine göre, Qantas, ülkeler sınırlarını kapatarak uçakları yere indirdiği dönemde pandemiden en çok etkilenen hava yolları arasında yer aldı.

    Qantas, üst düzey yöneticilerinden bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi #1


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