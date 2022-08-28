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    Radyo programına katılan kadın, 700'den fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi

    8 yıldır tedavi sürecinde olan genç kadın, cinselliğin bağımlılığa dönüştüğünü, haftada 6-7 kez ilişki yaşadığını ve bu zamana kadar 700'den fazla kişiyle birlikte olduğunu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 09:43
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    Radyo programına katılan kadın, 700'den fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi

    Bir radyo programına konuk olan Belinda Rygier isimli kadın, yaptığı açıklamalarla şaşkına çevirdi.

    Özel hayatından bahsetmeye başlayan kadın, 8 yıldır bir iyileşme süreci geçirdiğini belirtti.

    Cinselliğin toplumsal bir tabu olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan kadın, cinsel hayatını tüm çıplaklığı ile anlattı.

    "Birliktelik için gece haftada 7 kez kulübe gittim"

    Cinselliğin kendisi için bir bağımlılığa dönüştüğünü söyleyen Rygier, ilişkiye girmek için haftada 6-7 kez gece kulüplerine gittiğini, burada yeni insanlarla tanıştığını aktardı.

    "700'den fazla kişiyle birlikte oldum"

    Cinsel deneyim yaşadığı kişilerin sayısını tam olarak hatırlamadığını söyleyen kadın, bir süre sonra 700'den fazla kişiyle birlikte olduğu konusunda emin olduğunu belirtti.

    Radyo programına katılan kadın, 700 den fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi #1

    "Hayatımı yöneten bir bağımlılık olduğunu anladım"

    Bağımlılığı hakkında konuşan Rygier, "Sorun ilişkilerimdeydi ve toksik erkekleri cezbetmeye devam ettim. İyileştiğimde, geçmişimde cinsel ilişki bağımlılığıma neden olan iyileşmemiş bir travma olduğunu düşündüm. Hayatımı yöneten bir bağımlılık olduğunu anladım. Hâlâ yüksek cinsel dürtüye sahibim ama artık bağım olan biriyle bunu yaşamak istiyorum" dedi.

    Radyo programına katılan kadın, 700 den fazla kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi #2


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