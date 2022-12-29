Rahatsızlanan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Aynoroz ziyaretini yarıda kesti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Aynoroz Yarımadasında katıldığı bir ayinde aniden tansiyonu düştü. Dengesini kaybeden Dendias, başını çarptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aynoroz Yarımadasına gitti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, sabah Aynoroz Yarımadasındaki bir manastırda ayine katılan Dendias, ani tansiyon düşmesi sonucu dengesini kaybederek başını çarptı.

Ziyaretini yarıda kesti

Kontrolleri yapılan Dendias'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak rahatsızlığının ardından ziyareti yarıda keserek Atina'ya dönme kararı aldığı belirtildi.

"İki sıyrık var, iyiyim"

Dendias, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim." ifadelerini kullandı.