Ramazan Bayramı'nı cumartesi günü karşılayacak ülkeler Şevval hilalini göremeyen ülkeler, 21 Nisan'ı son oruç günü olarak ilan etti. Bayramın ilk günü, 22 Nisan olarak belirlendi.

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Ramazan ayı, birçok ülkede perşembe günü tutulan oruçla sona erdi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak ve diğer bazı ülkelerde cuma günü bayramın birinci günü olarak kutlandı.

Bazı ülkelerde ise bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

22 Nisan'da kutlayacaklar

Avustralya, Singapur, Endonezya, Malezya, Brunei, Tayland, Japonya ve Filipinler, Şevval hilalini göremedikleri için Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak 22 Nisan'ı ilan etti.

Hindistan ve Pakistan'da da cumartesi günü bayramın ilk günü olarak kutlanacak.

Hilali göremediler

Öte yandan İran, Umman, Fas ve Libya'daki yetkililer, hilal görülmediğinden dolayı Ramazan ayının 30 günde tamamlanacağını, 21 Nisan Cuma gününün Ramazan'ın son günü olduğunu kaydetti.

Bayramın ilk gününün farklı olmasının nedeni

Böylece söz konusu ülkelerde Ramazan Bayramı 22 Nisan Cumartesi günü kutlanacak.

Bazı İslam ülkeleri hilali dünyanın herhangi bir yerinde değil de kendi ülkelerinde görmeyi tercih ettikleri için bayramlar farklı günlerde kutlanabiliyor.