Ramazan Bayramı'nı cumartesi günü karşılayan ülkelerdeki Müslümanlar namazda buluştu Son orucun 21 Nisan'da tutulduğu ülkelerde bayram namazı eda edildi. 7'den 70'e Müslümanlar, namazda bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

Şevval hilalini göremeyen bazı ülkeler, diğerlerinin aksine Ramazan Bayramı'nı 22 Nisan Cumartesi günü karşıladı.

Aralarında Singapur, Endonezya, Malezya, İran, Fas'ın bulunduğu 14 ülke, son orucu cuma günü tuttu.

Endonezya'da bayram namazı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Jalan Matraman Raya yolundaki açık alanda kıldı.

Genci yaşlısı namazda bir araya geldi, sonrasında ellerini semaya açıp dua ettiler. Yoğunluk objektiflere yansıdı.

Trablus'ta namaz için buluştular

Libya'daki Müslümanlar da bayram namazını başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda kıldı.

Umman, Bangladeş...

Umman'da sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen Al Batinah Güney ilindeki Müslümanlar, Wadi Al Maawil açık alanında namaz kıldı.

Öte yandan Bangladeş’in Barishal kenti sakinleri, Ramazan Bayramı namazını kılmak için bir araya geldi.

Pakistan ve Malezya'da bayram coşkusu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan Müslümanlar da Ramazan Bayramı namazını eda etmek üzere sabah erken saatlerden itibaren alanları doldurdu.

Bayramın ilk günündeki farklılığın sebebi

Bazı İslam ülkeleri hilali dünyanın herhangi bir yerinde değil de kendi ülkelerinde görmeyi tercih ettikleri için bayramlar farklı günlerde kutlanabiliyor.