Ramazan Kadirov, Ukrayna için 'büyük cihat' çağrısı yaptı

Ramazan Kadirov, Ukrayna için 'büyük cihat' çağrısı yaptı

Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider, çatışmalarda yer alınmasını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçisi Ramazan Kadirov, Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Daha önce tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini ve çocuklarını cepheye göndermek istediğini söyleyen Kadirov, "savaşa katılın" çağrısında bulundu.

"Bunun adı büyük cihat"

Kadirov, "Allah'ın adıyla yemin ederim ki bunun adı 'büyük cihat'. Hepimiz katılmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Durmayacağız" diyen Kadirov, "Oldukları yerde onları öldüreceğiz. Amerika ya da Avrupa, kim yardım ederse etsin. Endişe edecek hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Kadirov: Ukrayna'nın gücü kalmadı

Ukrayna'nın çok fazla silahının ve gücünün kalmadığını savunan Kadirov, "Yakında tükenecekler." dedi.

Ramazan Kadirov, açıklamalarını bir adım öteye taşıyarak, "O şeytanları yakacağız." diye konuştu.

"Çocuklarımı savaşa göndermek istiyorum"

Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov, daha önceki açıklamasında, reşit olmayan çocuklarını Ukrayna'ya karşı savaşta ileri sürmek istediğini söylemişti.

Söz konusu isim, "Becerilerini özel askeri harekat alanında kullanmaya hazırlar. Şaka yapmıyorum! Gerçek bir dövüşte ortaya çıkma vakti." demişti.