Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.312
0.71%
BTXN Coin
9.25
12.66%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C
    Ramazan Kadirov'dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim

    Ramazan Kadirov'dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim

    Putin'in korgeneral rütbesi verdiği Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, kısmi seferberlik protestocularını, savaş bölgesine göndermekle tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülkede hareketlilik başladı.

    Birliklere teslim olmak istemeyen Rusyalılar, Türkiye dahil birçok ülkeye kaçmaya başladı.

    Kısmi seferberlik ilanının ardından protestolar da başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, dikkat çeken bir harekette bulundu.

    Protestoculara 'savaş bölgesine gönderirim' tehdidi

    Geçtiğimiz aylarda Putin'den korgeneral rütbesi alan Kadirov, protestolara katılan halkı tehdit etti.

    Kadirov, savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna'ya savaş bölgesine göndereceğini söyledi.

    Ramazan Kadirov dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim #1

    "Putin'in kararını tartışmayın"

    Konu ile ilgili Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, şu ifadeleri kullandı;

    "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum."

    Ramazan Kadirov dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim #2


    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı
    Voleybol

    Eda Erdem Dündar: Turnuva çok uzun, bu daha ilk maçtı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Süper Lig'de oynayan genç oyuncuların sayısı şaşırttı
    Futbol

    Süper Lig'de oynayan genç oyuncuların sayısı şaşırttı

    Görüş Bildir