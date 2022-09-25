Ramazan Kadirov'dan protestoculara tehdit: Sizi cepheye gönderirim

Putin'in korgeneral rütbesi verdiği Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, kısmi seferberlik protestocularını, savaş bölgesine göndermekle tehdit etti.

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülkede hareketlilik başladı.

Birliklere teslim olmak istemeyen Rusyalılar, Türkiye dahil birçok ülkeye kaçmaya başladı.

Kısmi seferberlik ilanının ardından protestolar da başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, dikkat çeken bir harekette bulundu.

Protestoculara 'savaş bölgesine gönderirim' tehdidi

Geçtiğimiz aylarda Putin'den korgeneral rütbesi alan Kadirov, protestolara katılan halkı tehdit etti.

Kadirov, savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna'ya savaş bölgesine göndereceğini söyledi.

"Putin'in kararını tartışmayın"

Konu ile ilgili Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, şu ifadeleri kullandı;

"Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum."