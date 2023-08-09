Rapçi Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon satıldı ABD’li rap şarkıcısı Cardi B'nin konserinde hayranına fırlattığı mikrofon, açık arttırma sitesinde yaklaşık 100 bin dolara alıcı buldu.

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DHA

Ünlü rapçi Cardi B'nin ABD konserinde skandal bir olay yaşandı.

29 Temmuz’da Las Vegas kentinde verdiği konser sırasında kendisine içecek fırlatıldı.

Duruma sinirlenen Cardi B, elindeki mikrofonu hayranına attı.

O anlar ise bir telefonun kamerasına yansıyarak sosyal medyada gündem oldu.

Mikrofon satışa çıkarıldı

Bahsi geçen mikrofon, konserin bulunduğu mekana ses prodüksiyonu sağlayan şirketin sahibi tarafından açık arttırmayla satışa çıkartıldı.

100 bin dolara alındı

Ardından mikrofon dün, 99 bin 900 dolara alıcı buldu.

Açıklamada müzayedeye 122 kişinin katıldığı ve satıştan elde edilen gelirin bağış yapılacağı belirtildi.