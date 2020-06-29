Raymond Abbas, Dubai'de 30 milyon sterlin ile yakalandı

Raymond Abbas, Dubai'de 30 milyon sterlin ile yakalandı

Sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırdığı belirtilen 38 yaşındaki Abbas'ın bilgisayarında iki milyon e-posta adresi bulundu.

Nijeryalı Instagram kullanıcısı Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

30 milyon sterlin ile yakayı ele veren Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcıları dolandırdığı ifade edildi.

Instagram'da Hushpuppi kullanıcı adıyla bilinen ve 2.4 milyon takipçiye sahip olan 38 yaşındaki Raymond Abbas'a yönelik operasyon düzenlendi.

30 MİLYON STERLİN'LE YAKALANDI

FBI, Abbas'ın bulunduğu daireye baskın düzenledi. Operasyon sırasında Nijeryalı fenomenin dairesinde 30 milyon sterlinden (255 milyon TL) fazla miktarda para ele geçirildi.

Yetkililer, Nijeryalı fenomenin lüks hayat fotoğraflarını kullanarak ve sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırdığını bildirdi.

İKİ MİLYON E-POSTA ADRESİ

Konu ile ilgili Dubai polisi Brigadier Jamal al-Jalaf, Abbas'ın özellikle denizaşırı kullanıcıları hedef aldığını söyledi. Yetkililer, operasyon sırasında ele geçirilen birkaç telefon ve bilgisayarda iki milyon kurbanın e-posta adresinin bulduğuna inanıyor.

350 MİLYON STERLİNLİK DOLANDIRICILIK AĞI

Baskın sırasında lüks arabaların yanı sıra, nakit dolu valizler de ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan bir FBI yetkilisi, "Abbas, kurbanların kredi kartı bilgilerini çalıyor. Daha sonra parayı aktarmak için tanınmış şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyor. Böylelikle birçok ülkedeki kişileri dolandırıyor." dedi.

Abbas'ın Avrupa, Amerika ve Nijerya olmak üzere 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.