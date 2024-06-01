AA
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları sürüyor...
Binlerce masumu öldüren İsrail, Refah kentindeki çatışmalarını da artırdı.
Kentin orta ve batı kesiminden çatışma haberler gelirken, İsrail'in, operasyonu genişlettiği de belirtildi.
Hayalet kente dönüş...
İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.
1 milyon Gazze'li Refah'tan ayrıldı
Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze'li Refah'a sığınmıştı.
Tankların Refah'e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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