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Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti

Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çatışmalar şiddetlenirken, mahalleler ise yıkılan evlerin enkazıyla kaplandı.