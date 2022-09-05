Reuters: İngiltere'nin yeni liderinin Liz Truss olması bekleniyor

Muhafazakar Parti içindeki seçim sonucu bugün belli olacak. Yarışı kazanan isim, İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile bir araya gelecek.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın liderliğinden ayrıldığı Muhafazakar Parti'ye öncülük edecek yeni isim bugün belli olacak.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, liderlik koltuğu için yarışan isimler oldu.

"Truss seçilecek" beklentisi

Reuters, "Liz Truss'ın, pazartesi günü iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri ve İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor." dedi.

Hem partinin hem de ülkenin yeni lideri için açıklama, TSİ 14.30'da yapılacak ve İngiltere'de Johnson sonrası dönem başlayacak.

İngiltere'nin yeni lideri, Kraliçe ile görüşecek

Kazanan isim, salı günü Kraliçe Elizabeth ile görüşmek için İskoçya'ya gidecek. İngiliz Kraliçe, ülkenin yeni başbakanından hükümeti kurmasını isteyecek.

2015'ten bu yana dördüncü başbakan

Johnson'ın yerini alma yarışında uzun süredir önde olan Truss, söz konusu göreve gelmesi halinde 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakarların dördüncü başbakanı olacak.