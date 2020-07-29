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    Richard Moore, İngiliz istihbaratının yeni başkanı oldu

    Richard Moore, İngiliz istihbaratının yeni başkanı oldu

    Bir dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2020 - 19:49
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 19:49
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    Richard Moore, İngiliz istihbaratının yeni başkanı oldu

    İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'un İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olarak Richard Moore'u atadığı belirtildi.

    2014-2017 YILLARI ARASINDA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ OLARAK GÖREV YAPTI

    Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında "Politik Direktörlük" görevini yürüten Moore'un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.

    Moore, 2014-2017'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

    Ayrıca Moore'un, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu da biliniyor.

    Richard Moore, İngiliz istihbaratının yeni başkanı oldu #1

    LİBYA DOĞUMLU

    İç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI6 ise İngiltere'yi, vatandaşlarını, ülkedeki ve ülke dışındaki çıkarlarını, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı korumaktan sorumlu.

    Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

    Akıcı Türkçe kounuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı.

    Moore yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

    Richard Moore, İngiliz istihbaratının yeni başkanı oldu #2

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