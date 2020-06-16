Rihanna, aylık 415 bin dolara ev kiraladı

Ünlü şarkıcı, haftalardır aradığı evi Hamptons'ta buldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bir aylık ev arayışını sonlandırdı.

Grammy Ödülü'nün sahibi şarkıcı, ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan popüler sahil beldesi Hamptons'ta ev kiraladı.

Observer'ın aktardığına göre; ev, geçmişte bazı tanınmış yüzleri ağırladı. 2014 yılında Khloe ve Kourtney Kardashian, evi bir televizyon programının çekimleri için kiralamıştı.

5 YATAK ODASI, 6 BANYO

Rihanna'nın kiraladığı, aylık kirası 415 bin dolar olan ev, 5 yatak odası ve 6 banyo içeriyor. Ünlü şarkıcı, burada temmuz ve ağustos aylarında kalacak.

6 bin 140 metrekarelik yeşil alan içindeki sahil evi, manzarasıyla göz kamaştırıyor.