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- Rihanna, aylık 415 bin dolara ev kiraladı
Rihanna, aylık 415 bin dolara ev kiraladı
Ünlü şarkıcı, haftalardır aradığı evi Hamptons'ta buldu.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 09:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bir aylık ev arayışını sonlandırdı.
Grammy Ödülü'nün sahibi şarkıcı, ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan popüler sahil beldesi Hamptons'ta ev kiraladı.
Observer'ın aktardığına göre; ev, geçmişte bazı tanınmış yüzleri ağırladı. 2014 yılında Khloe ve Kourtney Kardashian, evi bir televizyon programının çekimleri için kiralamıştı.
5 YATAK ODASI, 6 BANYO
Rihanna'nın kiraladığı, aylık kirası 415 bin dolar olan ev, 5 yatak odası ve 6 banyo içeriyor. Ünlü şarkıcı, burada temmuz ve ağustos aylarında kalacak.
6 bin 140 metrekarelik yeşil alan içindeki sahil evi, manzarasıyla göz kamaştırıyor.