Oğlunun babası olan Asap Rocky’nin yer aldığı bir festivale giden dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, başörtüsü ile dikkat çekti.

Her giydiği, her söylediği ve her yaptığı olay yaratan bir isim Rihanna…

Şu sıralar yeni doğan bebeği ile zamanının çoğunu geçirse de, sevgilisini yalnız bırakmıyor.

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı, aynı zamanda oğlunun babası da olan Asap Rocky’nin yer aldığı bir festivale gitti.

Başörtülü Rihanna

Rihanna’nın festival tarzı ise magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Başörtülü bir halde sevgilisini dinleyen şarkıcı, sevenlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rihanna’nın başörtülü kombini VİDEO

O bir ikon

Şarkıcının daha önce de başörtülü kombinler denediği biliniyor.

Hayranları onu ikon olarak görüyor ve tarzını sık sık taklit ediyor.

ABD'nin en genç zengin milyarder kadını

Rihanna aynı zamanda 1,4 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin kendi çabalarıyla en genç zengin milyarder kadını…

Bu rekorla şarkıcı, Kim Kardashian'ı da tahtından etti.