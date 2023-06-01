Rihanna’nın olay tişörtü: Yorum yağdı İkinci bebeğini kucağına alacağını günü bekleyen Rihanna'nın, sosyal medyadaki son paylaşımı olay yarattı. “Prezervatif kullan” yazan bir tişört giyen dünyaca ünlü şarkıcıya, yorum yağdı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl ilk çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yine bir paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Birkaç hafta önce oğlunun birinci yaşını kutlayan ünlü şarkıcı, ikinci bebeğini beklerken yeni bir fotoğraf paylaştı.

“Prezervatif kullan”

İkinci bebeğini kucağına alacağı günü bekleyen şarkıcının üzerine giydiği tişörtte yazan “Prezervatif kullan” ifadeleri, tepki gördü.

Karnını kucakladığı da görülen şarkıcının bu paylaşımına “Söylediğimi yap, yaptığımı yapma”, “Sen hariç, güzel anne” şeklinde yorumlar yapıldı.

Dünyayı salladı

Buna rağmen beğeni alan kareler, dünya basınında da geniş yankı buldu.