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    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu

    Toplam vaka sayısının 9 milyonu geçtiği Brezilya’dan ürküten görüntüler geldi. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro’da binlerce kişi plajlara akın etti.
    • AA
    • 31.01.2021 - 11:54
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    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu

    Brezilya'da son 24 saatte bin 279 kişi, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

    Bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 223 bin 945’e çıktı. Son 24 saatte 58 bin 462 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 176 bin 975’e yükseldi.

    Ölüm ve vaka oranlarının yüksek olduğu, bazı tedbir ve kısıtlamaların yapıldığı ülkenin en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro’da sıcaktan bunalanlar kendilerini plaja attı.

    SAHİLLERDE YOĞUNLUK

    Hava sıcaklığındaki artış nedeniyle Rio de Janeiro sahillerinde yoğunluk yaşandı.

    Ipanema sahiline akın evden binlerce kişi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymadı.

    Rio de Janeiro sakinleri, salgına rağmen plajlara akın etti İZLE

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #1

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #2

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #3

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #4

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #5

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #6

    Rio de Janeiro’da koronavirüs unutuldu, plajlar doldu #7

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