Rishi Sunak: Gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum

Leydi Susan Hussey’in ırkçı sözlerinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum" dedi.

İngiltere’nin eski Kraliçesi 2. Elizabeth'in nedimesi ve Prens William’ın vaftiz annesi olan 83 yaşındaki Leydi Susan Hussey’in İngiltere vatandaşı olan siyahi Ngozi Fulani'ye yönelik ırkçı sözlerinin ardından istifası sonrası İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, açıklama yaptı.

"Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum"



İngiltere basınına konuşan Sunak, Hussey’in sözleri ile ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak, İngiltere'de ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.

Sunak, "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum çünkü ülkemiz ırkçılıkla mücadelede inanılmaz ilerleme kaydetti” ifadelerini kullanarak, ırkçılıkla mücadelenin asla bitmeyeceğini belirtti.

Irkçılıkla ne zaman karşılaşılırsa karşılaşılsın onunla yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Sunak, bu yüzleşmelerden ders çıkararak daha iyi bir geleceğe doğru ilerlenmesi gerektiğini açıkladı.





“Ah, sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin!”

İHA'nın haberine göre Fulani, dün sosyal medya hesabı üzerinden Hussey’i "Leydi SH" olarak adlandırarak, aralarında geçen konuşmayı yayınlamıştı.

Hussey’in yaka kartını görmek için saçlarını kenara çektiğini ve ardından “İngiltere vatandaşı” olduğu cevabını vermesine rağmen ısrarla nereli olduğunu sorduğunu ifade etmişti.

"Sen Karayiplisin"

Fulani, Hussey’in ısrarı karşısında “Hanımefendi! Ben bir İngiliz vatandaşıyım, ailem buraya 1950'lerde geldi” dediğini ve Hussey’in kendisine “Ah, sonunda oraya varacağımızı biliyordum, sen Karayiplisin!” dediğini belirtmişti.



