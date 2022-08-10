Rishi Sunak: Halka destek olmazsak seçimi kaybedebiliriz

Rakibi Truss ile parti üyelerinin karşısına çıkan Sunak, artan faturalar karşısında destek sunulması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı devam ediyor.

Adaylardan Rishi Sunak ve rakibi Dışişleri Bakanı Liz Truss, seçim kampanyası kapsamında Darlington bölgesinde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Sunak ve Truss'ı zorlayan sorular

Ana gündeminin artan enerji faturaları ve yaşam maliyetleri olan etkinlikte, parti üyeleri, özellikle vergi politikaları ve zorluklarla mücadele eden ailelere verilecek destek konusunda rakipleri zorlayan sorular sordu.

Seçim yenilgisi uyarısı

Sunak, yeni kurulacak hükümetin halka artan enerji faturaları karşısında destek sunamaması halinde partisinin seçim yenilgisiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Truss, başbakan olarak gelecek seçimde daha fazla koltuk kazanacağı sözünü verdi.

"Bunu bölüşmeliyiz ve parayı dağıtmalıyız"

"Ortada sabit bir pasta var. Biz bunu bölüşmeliyiz ve parayı dağıtmalıyız. Bana göre, bu pastayı büyütebiliriz." diyen Truss, mevcut vergileri artırma düşüncesine sıcak bakmadığını ve bundan daha fazla gelir elde edilmesine karşı çıktığını söyledi.

"İngiliz halkı, bizi affetmez"

Sunak ise rakibini hayat pahalılığında sert bir artışla karşı karşıya kalan ailelere maddi destek sunmaması nedeniyle eleştirerek, gelecek seçimde yoksulluğun artmasını engelleyememesi halinde partisinin kesinlikle yenilgiye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Çok zenginler için vergi indirimleri değil en çok ihtiyacı olanlara yardım etmeyi hedeflemeleri gerektiğini vurgulayan Sunak, "Eğer bunu yapmazsak milyonlarca insan sadece acı çekmez, seçimlerde kesinlikle mahvoluruz. İngiliz halkı, bunu yapmadığımız için bizi affetmez." dedi.

"Halka destek olunmazsa seçimi kaybedebiliriz"

Artan enerji faturalarına da dikkati çeken Sunak, bu konuda halka destek olunmaması karşısında Muhafazakar Parti'nin seçimi kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakar Partide liderlik yarışı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Truss ve eski Maliye Bakanı Sunak arasında geçecek.

AA'nın haberine göre, adaylar, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada, Sunak 137, Truss 113 oy almıştı.

Partinin yeni lideri, 5 Eylül'de belli olacak

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini, sona kalan 2 aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini, 5 Eylül'de açıklanacak.