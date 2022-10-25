Rishi Sunak, hükümet kurma yetkisini aldı

İngiltere’nin Hint asıllı Başbakanı Riski Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı.

İngiltere'nin sandığa gittiği 5 Eylül tarihinde, Boris Johnson'dan başbakanlık koltuğunu 81 bin oyla Liz Truss almıştı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen yarışın kazananı Truss olurken yeni başbakan, unvanını 45 gün koruyabildi.

Muhafazakar Parti içerisindeki istifa çağrılarıyla karşılaşan Truss, kısa bir süre ardından istifasını duyurdu.

Truss'ın istifası kabul edilirken ülkenin yeni başbakanı, ilk seçimi 60 bin 399 oy alarak kaybeden Rishi Sunak oldu.

42 yaşında Birleşik Krallık Başkanı olarak modern tarihin en genç başbakanı olan Sunak, mal varlığı ile de konuşuldu.

Kral'dan yetkiyi aldı

Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise Hint asıllı Başbakan Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı.