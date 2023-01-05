İngiliz Başbakan, 2023 yılı vaatleriyle ilgili konuşmasında, ülkedeki kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine vurgu yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yeni yıla ilişkin vaatlerini tek tek sıraladı.

Londra'da konuşan Sunak'ın vaatlerine kaçak göçmenlerin ülkeden hızla gönderilmesi planları damgasını vurdu.

"Yasa dışı yollardan gelirseniz hızla sınır dışı edeceğiz"

Başbakan Sunak, "Küçük tekneleri durdurmak için yeni yasalar çıkaracağız. Bu ülkeye yasa dışı yollardan gelirseniz tutuklanıp hızla sınır dışı edilmenizi sağlayacağız." dedi.

Rishi Sunak: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz ViDEO

"Tekneleri durduracağız"

Vaatlerini tekrarlayan Sunak, "Enflasyonu yarıya indireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz, borcu azaltacağız, bekleme listelerini azaltacağız ve tekneleri durduracağız." diye konuştu.

Sunak, konuşması sırasında, göçmenlerin sınır dışı edilmesi meselesini iki kez tekrarladı.

Sorunları çözme vaadinde bulundu

Birleşik Krallık'ta artan enflasyonun gölgesinde hemşireler, demir yolu işçileri ve öğretmenler de dahil olmak üzere birçok meslek kuruluşundan çalışan grev kararı alıyor.

İngiltere Başbakanı, bekleyen tüm bu sorunları ele alacağının sözünü verdi.

Manş Denizi'ndeki göçmen hareketliliği

Öte yandan İngiltere ile Fransa, Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişleri konusunda zaman zaman karşı karşıya geliyor.