Petrol
78.27
0.55%
Euro
19.9359
0.22%
Dolar
18.7555
0.07%
Altın
1.115
-0.18%
Borsa
5383
0.00%
Bitcoin
318.949
-0.38%
BTXN Coin
7.09
-5.21%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Rishi Sunak: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz

    İngiliz Başbakan, 2023 yılı vaatleriyle ilgili konuşmasında, ülkedeki kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine vurgu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:34
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rishi Sunak: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yeni yıla ilişkin vaatlerini tek tek sıraladı.

    Londra'da konuşan Sunak'ın vaatlerine kaçak göçmenlerin ülkeden hızla gönderilmesi planları damgasını vurdu.

    "Yasa dışı yollardan gelirseniz hızla sınır dışı edeceğiz"

    Başbakan Sunak, "Küçük tekneleri durdurmak için yeni yasalar çıkaracağız. Bu ülkeye yasa dışı yollardan gelirseniz tutuklanıp hızla sınır dışı edilmenizi sağlayacağız." dedi.

    Rishi Sunak: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz ViDEO

    "Tekneleri durduracağız"

    Vaatlerini tekrarlayan Sunak, "Enflasyonu yarıya indireceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz, borcu azaltacağız, bekleme listelerini azaltacağız ve tekneleri durduracağız." diye konuştu.

    Sunak, konuşması sırasında, göçmenlerin sınır dışı edilmesi meselesini iki kez tekrarladı.

    Rishi Sunak: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz #1

    Sorunları çözme vaadinde bulundu

    Birleşik Krallık'ta artan enflasyonun gölgesinde hemşireler, demir yolu işçileri ve öğretmenler de dahil olmak üzere birçok meslek kuruluşundan çalışan grev kararı alıyor.

    İngiltere Başbakanı, bekleyen tüm bu sorunları ele alacağının sözünü verdi.

    Manş Denizi'ndeki göçmen hareketliliği

    Öte yandan İngiltere ile Fransa, Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen geçişleri konusunda zaman zaman karşı karşıya geliyor.


    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali 'Yok artık' dedirtti: 'Hayal kırıklığı bu'
    Medya

    Eski halini gören tanıyamadı! Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali "Yok artık" dedirtti: "Hayal kırıklığı bu"

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    ABD polisi palalı siyahi şüpheliyi vurdu
    Dünya

    ABD polisi palalı siyahi şüpheliyi vurdu

    Görüş Bildir