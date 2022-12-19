Rishi Sunak: Rusya'nın tek taraflı ateşkes çağrısı anlamsız

Kiev yönetimine desteğini bir kez daha tekrarlayan Sunak, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili konuştu.

Sunak, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını anladığını ileri süren Başbakan Sunak, şöyle dedi:

"Rusya çekilene kadar gerçek müzakere olamaz"

"Rusya'nın herhangi bir tek taraflı ateşkes çağrısının mevcut bağlamda tamamen anlamsız olduğu konusunda net olmalıyız, bence bu yanlış bir çağrı olur.

Böyle bir durum, Rusya tarafından birliklerini takviye etmek için yeniden bir araya gelmek için kullanılacaktır ve Rusya, işgal ettiği bölgelerden çekilene kadar gerçek bir müzakere olamaz ve olmamalıdır."

"Putin kaybettiğini anladı, savaşı tırmandırıyor"

Ortak Sefer Gücü (JEF) ülke liderlerinin Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldiği toplantının açılışında konuşan Sunak, Putin'in savaş alanında galip gelemeyeceğinin farkına vardığı için çatışmayı tırmandırdığını söyledi.

2,3 milyar sterlinlik yardım taahhüdü

JEF olarak Ukrayna'nın en yakın dostları ve müttefikleri olduklarının altını çizen Sunak, "Şu anda bu konuda ilk öncelik daha fazla askeri yardım sağlamak olmalı. Bu da daha çok savunma sistemi, topçu ve zırhlı araçlar demek.

Birleşik Krallık olarak gelecek yıl bu yıl sağladığımız 2,3 milyar sterlinlik yardımı yakalama veya aşma taahhüdünde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Rusya için ekonomik sonuçlar ağır olmaya devam etmeli"

AA'nın haberine göre, Rusya'ya uluslararası desteğin sona ermesi gerektiğine değinen Sunak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özellikle İran ve oradan Rusya'ya sağlanan silahları düşünmeliyiz. Rusya için ekonomik sonuçlar ağır olmaya devam etmelidir.

Bu bağlamda, G7'nin başlattığı ve diğerlerinin izlediği petrolde tavan fiyat uygulamasının çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum."