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    Rishi Sunak'ın İngiltere Başbakanı olması dünyada yankılandı

    Dünyanın dört bir yanından önde gelen figürler, Sunak'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Hint medyası da Sunak'a geniş yer ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 14:21
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    Rishi Sunak'ın İngiltere Başbakanı olması dünyada yankılandı

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve ülkenin başbakanlığına seçilen Rishi Sunak'a dünya genelinden mesajlar gönderildi.

    Dünya liderleri, İngiltere'nin Hint kökenli ilk Başbakanı ve modern siyasi tarihin en genç Başbakanı olan Sunak'ın zaferinin "önemine" vurgu yaptı.

    Biden: Çığır açan bir dönüm noktası

    ABD Başkanı Joe Biden, "Rishi Sunak'ın Başbakan olduğuna dair haberler aldık. Sanırım yarın Kral'ı (Charles) görmeye gittiğinde Başbakan olması bekleniyor. Oldukça şaşırtıcı, çığır açan bir dönüm noktası ve önemli." dedi.

    Hint basını: İmparatorluğun üzerinde yükseliyor

    Hint medyası, Sunak'ın kökenine işaret ederek, "İmparatorluğun üzerinde yükseliyor." dedi.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sunak'a "en içten tebriklerini" göndererek "küresel meselelerde birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini" söyledi.

    Michel'den 'birlikte çalışma' çağrısı

    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel ve Londra'nın ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

    Michel, "Birlikte çalışmak, ortak zorluklarla yüzleşmenin tek yolu ve istikrarı sağlamak, bunların üstesinden gelmenin anahtarı." diye ekledi.

    Rishi Sunak ın İngiltere Başbakanı olması dünyada yankılandı #1

    Rutte: NATO'da omuz omuza çalışmayı dört gözle bekliyorum

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sunak'a "içten tebriklerini" iletti ve şu ifadeyi kullandı:

    "Hollanda ve İngiltere arasında uzun süredir devam eden mükemmel bağları daha da derinleştirmeyi ve NATO'da omuz omuza çalışmayı dört gözle bekliyorum."


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