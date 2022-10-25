Rishi Sunak'ın İngiltere Başbakanlığı için seçilmesi konuşuluyor

Çeşitli gazeteler, 42 yaşındaki siyasetçiyle ilgili farklı yorumlara yer verdi. Mirror, yeni liderin seçilme biçimini eleştirirken, Financial Times, ekonomik zorluklarla mücadele sözüne dikkati çekti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını Rishi Sunak kazandı.

Sunak, Liz Truss'ın yerini aldı ve ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere basınından gazeteler, Sunak'ın seçilmesine geniş yer ayırdı. Bazı gazetelerin, yeni lideri eleştirdiği görüldü.

Mirror: Seçilmemiş Başbakan

Mirror, "Yeni (seçilmemiş) Başbakanımız. Sana kim oy verdi?" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Bir diğer Muhafazakar ismin, tek bir oy almadan iktidarın sahibi olduğu, ayrıca Sunak'ın Kral Charles'tan daha zengin olduğu belirtildi.

Haberin fotoğrafında, Sunak'ın sevinçli olduğu ve destekçilerinin etrafını sardığı anlara ilişkin bir kare yer aldı.

Sun: Güç seninle

"Rishi, güç seninle" diyen Sun gazetesi, eline ışın kılıcı yerleştirilen Sunak'ın Star Wars hayranı olduğunu vurguladı.

42 yaşındaki siyasetçinin, ülke tarihinin ilk Hint kökenli Başbakanı olduğu ayrıntısına yer verildi.

Guardian: Birleşin, yoksa yok oluruz

Başbakan Sunak'ın, yaptığı konuşmada Muhafazakar Parti milletvekillerini "Birleşin, yoksa yok oluruz" şeklinde uyardığı belirtildi.

Sunak'ın, seçildikten sonra destekçileriyle verdiği poz, haberin ilk sayfasından paylaşıldı.

Ayrıca eski Başbakan Truss ile ilgili "En iyi iş nasıl kaybedilir ve hayatta nasıl kalınır?" şeklinde bir ifade kullanıldı.

Financial Times: Ekonomik zorluklarla mücadele sözü verdi

Financial Times, Rishi Sunak'ın derinleşen ekonomik zorluklarla mücadele sözü verdiğine vurgu yaptı.

İngiltere yaşam maliyeti krizinin tırmandığı belirtilerek, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Sunak'ı önümüzdeki hafta İngiltere Merkez Bankası'nda 3 Kasım'da yapılacak faiz oranı belirleme toplantısından önce yeni bir orta vadeli borç kesme planına odaklanmaya çağırdığı aktarıldı.

Mail: İngiltere için yeni bir şafak

Öte yandan Mail gazetesi de "İngiltere için yeni bir şafak" manşetiyle Sunak'ın tam sayfa fotoğrafına yer verdi.

Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin modern tarihinin en genç başbakanı olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu siyasetçinin köklerinin Asya'ya uzandığı, Sunak'ın seçilmesinin Muhafazakar Parti'nin mücadelesinin başlangıcı anlamına geldiği kaydedildi.