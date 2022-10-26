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    Rishi Sunak'ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın kökeninin neresi olduğu ile ilgili Pakistan ve Hindistanlılar arasında tartışma başladı.
    • 26.10.2022 - 05:48
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    Rishi Sunak'ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi

    Liz Truss'ın 45 günlük başbakanlığının ardından İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu.

    Sunak'ın başa gelmesiyle birlikte ortaya başka bir tartışma çıkmış gibi gözüküyor.

    Kökeninde hem Pakistan hem de Hindistan'dan izler var

    Ulusal basındaki haberlere göre, İngiltere'nin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, kökeninde hem Pakistan hem de Hindistan'dan izler taşıyor.

    Ailesi Hindu olan Sunak'ın babası, yaşadıkları Doğu Afrika'dan 1960'larda İngiltere'ye göç etti.

    Sunak da 1980'de İngiltere'nin Southampton şehrinde doğdu.

    Rishi Sunak'ın baba tarafından dedesi ise bugün Pakistan sınırları içerisinde yer alan Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinden.

    Bu durum sosyal medyada da gündeme gelirken "Sunak'ın aslen nereli olduğu" sorusu Pakistan ve Hindistan sosyal medyasında ön sıralarda yer aldı.

    Rishi Sunak ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi #1

    Sosyal medyada on binlerce gönderi paylaşıldı

    Yeni İngiltere Başbakanı'nın kökenine ilişkin sorular, sosyal medyada on binlerce içeriğin paylaşılmasına yol açtı.

    Hindistanlılar yeni başbakanı Hindu olması sebebiyle kendilerinden görürken Pakistanlılar da büyükbabasının Gujranvalalı olması sebebiyle Sunak'ı Pakistan kökenli olarak kabul ediyor.

    ​​​​​​​Bu tartışmalara son vermek isteyen bazı kullanıcılar, Sunak'ın dedelerinin İngiliz Hindistanı'nda dünyaya geldiğini işaret ederken yeni başbakanın dedelerinin doğum yerlerinin bugün Pakistan topraklarındaki Gujranvala olduğunu ve bu sebeple yeni İngiliz liderin hem Hint hem de Pakistan kökenli olduğunu belirtiyor.

    Rishi Sunak ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi #2

    Ulusal medyalar da tartışmaya dahil oldu

    AA'nın haberine göre, sosyal medyada Sunak'ın Hindistanlı veya Pakistanlıdan daha çok artık İngiltereli olduğunu ifade edenler de bulunuyor.

    Öte yandan bu tartışmalar Pakistan ve Hint medyasındaki haberlere de yansıdı.

    Pakistan merkezli Geo News televizyonu, Sunak'ı "Pakistan asıllı Hindu" olarak nitelendirirken Hindistan merkezli Hindustan Times gazetesi de yeni İngiliz başbakanı "Hint kökenli" olarak değerlendirdi.

    Rishi Sunak ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi #3


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