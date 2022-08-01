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Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan yağış sele neden olurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.