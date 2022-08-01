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    Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan yağış sele neden olurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.
    • 01.08.2022 - 03:27
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    Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

    Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Araçlar sel sularında sürüklendi

    Başkentteki birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlar sel sularında ilerlemekte zorlandı.

    Can kaybı yok

    Maddi hasarın meydana geldiği sellerde, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

    Yetkililer, vatandaşlardan sert hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.

    Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü - VİDEO

    Riyad da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü #1

    Riyad da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü #2


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