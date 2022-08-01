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Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan yağış sele neden olurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi.
- 01.08.2022 - 03:27
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Araçlar sel sularında sürüklendi
Başkentteki birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlar sel sularında ilerlemekte zorlandı.
Can kaybı yok
Maddi hasarın meydana geldiği sellerde, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Yetkililer, vatandaşlardan sert hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.
Riyad'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü - VİDEO