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    Riyad'dan, ABD'nin İran'ın nükleer çabalarını engelleme girişimine destek

    Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Biden yönetimiyle iş birliğine dikkat çekildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 11:11
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    Riyad'dan, ABD'nin İran'ın nükleer çabalarını engelleme girişimine destek

    İran ile nükleer müzakereler devam ediyor.

    Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

    ABD'NİN ÇABALARINA DESTEK AÇIKLAMASI

    Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.

    Suudi Arabistan, “ABD'nin İran'ın nükleer silah edinmesini önleme çabalarına” destek verdiğini duyurdu.

    TEŞEKKÜR ETTİLER

    Riyad'dan yapılan açıklamada ayrıca, Husilere karşı verdiği destek nedeniyle ABD'ye teşekkür edildi. Arab News'in haberine göre, açıklama, Kral Selman'ın başkanlık ettiği kabine toplantısının ardından geldi.

    Kabine üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ABD'nin krallığın topraklarını ve vatandaşlarını savunması ve Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarını karşılaması konusunda destekleme" şeklindeki taahhüdüne dikkat çekti.

    Riyad dan, ABD nin İran ın nükleer çabalarını engelleme girişimine destek #1

    Riyad dan, ABD nin İran ın nükleer çabalarını engelleme girişimine destek #2


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