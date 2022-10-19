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Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu

Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu

Hedefi tam isabetle imha etmeyi başaran füze, dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yapılan yorumlarda, "Gizli proje, birkaç yıldır devam ediyor. Testlerden geçtikten sonra TSK envanterine girecek" denildi.