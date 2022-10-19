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    Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu

    Hedefi tam isabetle imha etmeyi başaran füze, dikkat çekmeyi sürdürüyor. Yapılan yorumlarda, "Gizli proje, birkaç yıldır devam ediyor. Testlerden geçtikten sonra TSK envanterine girecek" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:23
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    Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu

    Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti.

    "Tayfun" adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, 561 kilometre uzaklıktaki hedef başarılı bir şekilde vuruldu.

    Bloomberg: Gizlice üretildi

    Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı.

    Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.

    Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.

    Rize den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu #1

    Proto Thema: Yunanistan kapsama alanında

    Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.

    Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

    "Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

    Rize den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu #2

    Kathimerini: Balistik füze denemesi

    Yine Yunan basınından Kathimerini, "Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemesi yaptı" başlığını kullandı.

    Haberde, "Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı." ifadesi kullanıldı

    "Tayfun" adlı füzenin, Rize liman kentinde kurulan mobil platformdan ateşlendiği anımsatıldı.

    Rize den fırlatılan yerli füze Tayfun, dünyanın gündemine oturdu #3

    Yerli füze Tayfun 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu ViDEO


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