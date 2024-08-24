Robert Kennedy, Donald Trump’a desteğini açıkladı ABD’deki seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy, seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekleyeceğini açıkladı.

İHA

ABD’de Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için taraflar yavaş yavaş belli oluyor.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılan eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni Robert F. Kennedy, yaptığı basın toplantısında Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı desteklediğini belirtirken, Trump ve yardımcılarıyla birkaç kez görüştüğünü ve sınır güvenliği, ifade özgürlüğü, savaşların sona erdirilmesi gibi konularda hemfikir olduklarını öğrendiğini vurguladı.

"KİLİT KONULARDA HEMFİKİRİZ"

Kennedy, “Hala üzerinde çok ciddi görüş ayrılıkları yaşadığımız pek çok konu ve yaklaşım var. Ancak diğer kilit konularda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

ÜZÜCÜ BİR HİKAYE SONU

Kennedy, seçimin sonucunu belirlemesi muhtemel 10 eyalette adını oy pusulasından çıkaracağını ancak diğer eyaletlerde aday olarak kalacağını söyledi.

Robert F. Kennedy'nin kız kardeşi Kerry Kennedy ise yaptığı açıklamada, Trump'ı destekleme kararının ailenin değerlerine ihanet ettiğini söyleyerek, "Bu üzücü bir hikayenin üzücü bir sonu" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)